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Джонсон отреагировал на слухи об организации визита Зеленского в Британию

Новина українською →
Великобритания, Воскресенье 26 июня 2022 15:29
Джонсон отреагировал на слухи об организации визита Зеленского в Британию Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что будет иметь за честь принять президента Владимира Зеленского с визитом в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если он когда-нибудь сможет уехать, и для него будет смысл покинуть Украину, тогда, очевидно, Великобритания будет иметь большую честь принять его", - прокомментировал Джонсон вопрос журналистов о возможной организации визита украинского президента в Британию.

Он добавил, что самое главное сейчас - быть объединенными в G7.

Добавим, что трехдневный саммит стран G7 начался в воскресенье, 26 июня. Одной из главных тем станет война, развязанная Россией в Украине.

Как сообщалось, вчера The Sunday Times сообщало, что Джонсон хочет предложить Зеленскому визит в Великобританию, чтобы повысить свою популярность.

Напомним, премьер-министр Британии дважды посещал Киев с начала полномасштабной военной агрессии России против Украины.

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Борис Джонсон Великобритания Владимир Зеленский
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