ЕС впервые подтвердил возможность санкций против российского золота

Европейский союз не исключает, что может ввести санкции против золота из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель осторожно отреагировал на планы стран "Большой семерки" запретить импорт российского золота. "Что касается золота, мы готовы углубиться в детали и посмотреть, возможно ли нацелить санкции по золоту на российскую экономику, а не на нас самих", - отметил он.