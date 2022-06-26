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Джонсон о помощи Шольца Украине: "они идут на жертвы"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 июня 2022 13:50
Джонсон о помощи Шольца Украине: "они идут на жертвы" Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил "потепление" канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Вы только посмотрите, что сделали одни немцы. Я никогда в жизни не верил, что увижу, как канцлер Германии действует так же, как Олаф Шольц, и посылает оружие, чтобы помочь украинцам защитить себя", - сказал он, отвечая на вопрос, достаточно ли Франция и Германия делают для Украины на полях cаммита G7.

По словам Джонсона, Шольц добился огромных успехов.

"У нас 4% газа идет из России, в Германии - 40%. Они сталкиваются с реальным, реальным давлением, им приходится получать энергию из других источников. Но они это делают. Они прилагают усилия. Они приносят жертву. Это потому, что они видят, что цена свободы стоит того", - сказал премьер Британии.

Он заверил, что Украина, не должна подвергаться насильственному вторжению и ее границы не должны изменяться силой.

"И последствия происходящего для мира тяжелые, но цена отступления, цена позволения Путину добиться успеха, отрубить огромные части Украины, продолжить свою программу завоевания, эта цена будет далеко-далеко выше, и все здесь это понимают", - резюмировал он.

Как сообщалось, Борис Джонсон намерен использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию передать больше вооружения Украине и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть руководство воюющей страны к заключению поспешного мирного соглашения на условиях РФ.

До этого, Джонсон заявлял, что мог бы уйти в отставку из-за поражения в поддержке Украины. Кроме того, премьер-министр Британии дважды посещал Киев с начала полномасштабной войны России против Украины.

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