Зеленский примет участие в саммите G7 и встрече стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО. Также глава государства получил приглашение на встречу стран "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter .

Президент отметил, что получил приглашение от канцлера Германии Олафа Шольца на 48-й саммит "Группы семи" (G7). Он пройдет с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского на саммит альянса, который состоится 28-30 июня в испанском Мадриде.