Глава Пентагону пообіцяв найінтенсивніші удари по Ірану за весь час операції

Очільник Пентагону під час пресконференції, прокоментував подальші дії США. За словами Гегсета, "сьогодні знову буде найінтенсивніший день ​​ударів по Ірану".

Міністр оборони США також повторив звинувачення на адресу Тегерана, заявивши, що Іран нібито завдає ударів, використовуючи об'єкти соціальної інфраструктури, включаючи школи та лікарні.

"47 років ці варварські дикуни з іранського режиму вбивають наших братів по зброї - моїх хлопців, ваших хлопців, наших хлопців", - заявив Гегсет.