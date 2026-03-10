Глава Пентагона пообещал самые интенсивные удары по Ирану за все время операции

Глава Пентагона во время пресс-конференции, прокомментировал дальнейшие действия США. По словам Гегсета, "сегодня снова будет самый интенсивный день ударов по Ирану".

Министр обороны США также повторил обвинения в адрес Тегерана, заявив, что Иран якобы наносит удары, используя объекты социальной инфраструктуры, включая школы и больницы.

"47 лет эти варварские дикари из иранского режима убивают наших братьев по оружию - моих ребят, ваших ребят, наших ребят", - заявил Гегсет.