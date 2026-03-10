Глава Пентагона пообещал самые интенсивные удары по Ирану за все время операции

Министр обороны США Пит Гегсет пообещал нанести самые интенсивные удары по Ирану за все время проведения военной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Хегсета.
Глава Пентагона во время пресс-конференции, прокомментировал дальнейшие действия США. По словам Гегсета, "сегодня снова будет самый интенсивный день ударов по Ирану".
Министр обороны США также повторил обвинения в адрес Тегерана, заявив, что Иран якобы наносит удары, используя объекты социальной инфраструктуры, включая школы и больницы.
"47 лет эти варварские дикари из иранского режима убивают наших братьев по оружию - моих ребят, ваших ребят, наших ребят", - заявил Гегсет.
Напомним, с 28 февраля США вместе с Израилем проводят военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".
В ответ иранский режим наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.
Кроме того, был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что вызвало серьезное беспокойство в Европе и заставило союзников готовиться к возможному обострению ситуации.
Стоит добавить, что в США уже не впервые заявляют об усилении атак на Иран.
В частности, министр финансов США Скотт Бессент анонсировал бомбардировочную операцию, направленную на уничтожение объектов и заводов, связанных с производством ракет.
Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал нанести мощный удар по Ирану уже сегодня.