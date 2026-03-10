RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Глава Пентагона пообещал самые интенсивные удары по Ирану за все время операции

15:13 10.03.2026 Вт
2 мин
Самый тяжелый день для Ирана, по словам Гегсета, еще впереди
aimg Ірина Глухова
Фото: глава Пентагона Пит Гегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Гегсет пообещал нанести самые интенсивные удары по Ирану за все время проведения военной операции.

Глава Пентагона во время пресс-конференции, прокомментировал дальнейшие действия США. По словам Гегсета, "сегодня снова будет самый интенсивный день ударов по Ирану".

Министр обороны США также повторил обвинения в адрес Тегерана, заявив, что Иран якобы наносит удары, используя объекты социальной инфраструктуры, включая школы и больницы.

"47 лет эти варварские дикари из иранского режима убивают наших братьев по оружию - моих ребят, ваших ребят, наших ребят", - заявил Гегсет.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, с 28 февраля США вместе с Израилем проводят военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".

В ответ иранский режим наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.

Кроме того, был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что вызвало серьезное беспокойство в Европе и заставило союзников готовиться к возможному обострению ситуации.

Стоит добавить, что в США уже не впервые заявляют об усилении атак на Иран.

В частности, министр финансов США Скотт Бессент анонсировал бомбардировочную операцию, направленную на уничтожение объектов и заводов, связанных с производством ракет.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал нанести мощный удар по Ирану уже сегодня.

ПентагонСоединенные Штаты АмерикиИранПит Хегсет