США планують сьогодні вночі здійснити найбмасштабнішу бомбардувальну операцію в Ірані

США планують сьогодні ввечері розпочати наймасштабнішу бомбардувальну операцію проти Ірану, спрямовану на знищення установ та заводів, пов'язаних з ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Бессент розповів, що іранці програють військову битву там, де їх перемагають. При цьому, за його словами, Іран веде битву "на двох фронтах".

Посилаючись на слова глави Об'єднаного комітету начальників генштабів США Дена Кейна, міністар війни Піта Гегсета та президента Дональда Трампа, глава Мінфіну США сказав - Вашингтон ввечері розпочне наймасштабнішу бомбардувальну операцію в Ірані.

"Сьогодні ввечері буде наша найбліьша бомбардувальна кампанія, яка завдасть найбліьшої шкоди іранським ракетним установам, заводам, що виробляють ракети, і ми суттєво їх ослаблюємо", - заявив Бессент.

Ще високопосадовець додав, що попередні військові дії США та їхня кампанія проти Ірану загалом "були переконливими".