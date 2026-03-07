США планують сьогодні вночі здійснити найбмасштабнішу бомбардувальну операцію в Ірані
США планують сьогодні ввечері розпочати наймасштабнішу бомбардувальну операцію проти Ірану, спрямовану на знищення установ та заводів, пов'язаних з ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Бессент розповів, що іранці програють військову битву там, де їх перемагають. При цьому, за його словами, Іран веде битву "на двох фронтах".
Посилаючись на слова глави Об'єднаного комітету начальників генштабів США Дена Кейна, міністар війни Піта Гегсета та президента Дональда Трампа, глава Мінфіну США сказав - Вашингтон ввечері розпочне наймасштабнішу бомбардувальну операцію в Ірані.
"Сьогодні ввечері буде наша найбліьша бомбардувальна кампанія, яка завдасть найбліьшої шкоди іранським ракетним установам, заводам, що виробляють ракети, і ми суттєво їх ослаблюємо", - заявив Бессент.
Ще високопосадовець додав, що попередні військові дії США та їхня кампанія проти Ірану загалом "були переконливими".
Операція США проти Ірану Epic Fury
Як відомо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.
Іранська армія у відповідь почала атакувати як Ізраїль, так інизки країн Близького Сходу. Під ударом опинились, зокрема, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія та Азербайджан. Ще було завдани удару по британській військовій базі на Кіпрі, що сколинуло Європу та змусило готуватись до можливих військових дій.
Тегеран стверджує, що ціллю являються американські військові бази та консульства, однак зафіксовані також удари по цивыльним об'єктах - наприклад, готель в Арабських Еміратах та житлові квартали, які постраждали, скоріш за все, від уламків від збитих ракет та дронів.
Мета Вашингтону та Ізраїлю
Щодо США, 1 березня Дональд Трамп повідомив про часові рамки військової кампанії проти Ірану - він стверджував, що активна фаза бойових дій триватиме не більше чотирьох тижнів.
Ще Трамп дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Іран - в нього вже є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".
5 березня Ізраїль оголосив наступний етап війни - ЦАХАЛ пообіцяв посилення авіаударів по підземних сховищах, де Тегеран переховує балістику.