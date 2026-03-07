"Повне знищення": Трамп анонсував "серйозний удар" по Ірану сьогодні

У ніч на 8 березня Іран зазнає "дуже серйозного удару" з боку США та Ізраїлю.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президента США Дональд Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.
"Іран, який зазнав нищівної поразки, вибачився і капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході, пообіцявши більше не стріляти в них. Ця обіцянка була дана лише через безжальні атаки США та Ізраїлю. Вони прагнули захопити і правити Близьким Сходом", - заявив Трамп.
За словами американського президента, це перший випадок за тисячі років, коли Іран зазнав поразки від сусідніх країн Близького Сходу.
"Вони сказали: "Дякуємо, президенте Трамп". Я відповів: "Будь ласка!". Іран більше не є "хуліганом Близького Сходу", натомість він є "НЕВДАХОЮ БЛИЗЬКОГО СХОДУ" і буде ним протягом багатьох десятиліть, доки не здасться або, що більш імовірно, повністю не розвалиться!", - додав він.
Окрім того, Трамп анонсував "серйозний удар" по Ірану.
"Сьогодні Іран зазнає дуже сильного удару! Через погану поведінку Ірану серйозно розглядається можливість повного знищення і неминучої загибелі територій і груп населення, які до цього моменту не вважалися цілями", - наголосив президент США.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.
Іранська армія у відповідь почала атакувати як Ізраїль, так інизки країн Близького Сходу. Під ударом опинились, зокрема, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія та Азербайджан.
Також було завдано удару по британській військовій базі на Кіпрі, що сколинуло Європу та змусило готуватись до можливих військових дій.
Конфлікт поширюється на весь Близький Схід та вже має глобальні наслідки.
Детальніше про те, що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну, - у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, рвніше вже повідомлялося, що США планують сьогодні ввечері розпочати наймасштабнішу бомбардувальну операцію проти Ірану, спрямовану на знищення установ та заводів, пов'язаних з ракетами.