Глава Пентагона назвал "единственного человека", способного посадить Украину и РФ за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп якобы является единственным человеком в мире, который способен посадить Украину и Российскую Федерацию (РФ) за стол переговоров.
Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет перед заседанием министров обороны стран НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.
"Как вчера вы видели, только один человек в мире может посадить стороны за стол переговоров. Это, конечно, президент Дональд Трамп. Он вчера говорил с Путиным (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.). И мы уверены, что его цель остановить убийства и сделать устойчивый мир на континенте", - заявил Хэгсет.
По словам главы Пентагона, сегодня, во время заседания министров обороны стран НАТО, состоятся "реалистичные и честные обсуждения".
В частности добавил, что крепкий Альянс будет защищать свободный мир и демокритический мир, а Штаты будут сохранять за собой лидерство.
Звонки Трампа Путину и Зеленскому
12 декабря состоялись переговоры между Трампом и Путиным. После этого президент США провел телефонный разговор с Зеленским.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года якобы выглядит маловероятным.
Министр финансов США Скотт Бессент, во время визита в Украину, отметил, что Трамп стремится к скорейшему завершению военного конфликта. Кроме того, было объявлено о запланированном соглашении о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами.
Комментируя вчерашний звонок Трампа Путину, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о "впечатлении" начала переговоров по Украине.
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