Глава МЗС Польщі прямо вплинув на відновлення постачань Patriot для України, - ЗМІ

Вранці 4 липня Сікорський подзвонив спеціальному представнику президента США з питань України, генералу Кіту Келлогу із новиною про те, що під час нічної атаки на Київ російські окупанти пошкодили консульство Польщі.

Сікорський попросив Келлога вплинути на президента США Дональда Трампа, щоб той відновив постачання зброї Україні. Міністр додав, що російський диктатор Володимир Путін плювати хотів на мирні зусилля США.

"Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України", - сказав він.

Видання зазначає, що Келлог був вражений інформацією про пошкодження польського консульства. Такі ситуації зазвичай є "казус беллі" - приводом для війни, що може призвести до ескалації. Майже одразу після дзвінка Сікорського Келлог подзвонив Трампу.

Генерал доповів президенту, що росіяни атакували Київ 11 ракетами та 539 безпілотниками. Щобільше, він сказав Трампу, що цей обстріл стався буквально через кілька годин після розмови американського президента з Путіним.

Розчарований поведінкою Путіна Трамп, почувши новини про обстріл Києва та удар по польському консульству, діяв швидко: він наказав Пентагону терміново відновити постачання систем протиповітряної оборони та протиракет Україні.

Келлог подзвонив міністру оборони США Піту Гегсету, який самовільно призупинив постачання зброї Україні, та передав йому наказ президента. Гегсет спочатку відмовився вірити, через що Келлог порекомендував колишньому телеведучому самостійно подзвонити Трампу та отримати підтвердження.

Пентагону знадобилося чотири дні, щоб відновити постачання ракет PAC-3 для систем ППО Patriot. 40 ракет, які замовила ще адміністрація 46-го президента США Джозефа Байдена, перебували в Польщі. 10 з них було терміново відправлено в Україну.

А вже через 9 днів, 13 липня, Трамп після розмов з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зробив низку оголошень.

Зокрема він оголосив про плани продати для України озброєння на 10 мільярдів доларів, а також про наміри ввести руйнівні санкції проти Росії та покупців російської нафти."Першим камінцем", який зрушив цю лавину подій, став саме Радослав Сікорський.

"Міністр закордонних справ Польщі зробив, можливо, одне з визначальних втручань під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначило видання.