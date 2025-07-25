Глава МИД Польши прямо повлиял на возобновление поставок Patriot для Украины, - СМИ

Утром 4 июля Сикорский позвонил специальному представителю президента США по вопросам Украины, генералу Киту Келлогу с новостью о том, что во время ночной атаки на Киев российские оккупанты повредили консульство Польши.

Сикорский попросил Келлога повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы тот возобновил поставки оружия Украине. Министр добавил, что российский диктатор Владимир Путин плевать хотел на мирные усилия США.

"Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину", - сказал он.

Издание отмечает, что Келлог был поражен информацией о повреждении польского консульства. Такие ситуации обычно являются "казус белли" - поводом для войны, что может привести к эскалации. Почти сразу после звонка Сикорского Келлог позвонил Трампу.

Генерал доложил президенту, что россияне атаковали Киев 11 ракетами и 539 беспилотниками. Более того, он сказал Трампу, что этот обстрел произошел буквально через несколько часов после разговора американского президента с Путиным.

Разочарованный поведением Путина Трамп, услышав новости об обстреле Киева и ударе по польскому консульству, действовал быстро: он приказал Пентагону срочно возобновить поставки систем противовоздушной обороны и противоракет Украине.

Келлог позвонил министру обороны США Питу Хегсету, который самовольно приостановил поставки оружия Украине, и передал ему приказ президента. Хегсет сначала отказался верить, из-за чего Келлог порекомендовал бывшему телеведущему самостоятельно позвонить Трампу и получить подтверждение.

Пентагону понадобилось четыре дня, чтобы возобновить поставки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. 40 ракет, которые заказала еще администрация 46-го президента США Джозефа Байдена, находились в Польше. 10 из них были срочно отправлены в Украину.

А уже через 9 дней, 13 июля, Трамп после разговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сделал ряд объявлений.

В частности он объявил о планах продать для Украины вооружение на 10 миллиардов долларов, а также о намерениях ввести разрушительные санкции против России и покупателей российской нефти. "Первым камнем", который сдвинул эту лавину событий, стал именно Радослав Сикорский.

"Министр иностранных дел Польши сделал, возможно, одно из определяющих вмешательств во время полномасштабного вторжения России в Украину", - отметило издание.