Глава МЗС Німеччини хоче обговорити з Україною кадрові перестановки в армії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче найближчим часом обговорити з виконувачем обов'язків міністра зовнішніх справ Андрієм Сибігою нещодавні кадрові зміни в керівництві ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на web.de (dpa).
Вадефуль виступив на пресконференції в столиці Нігерії Абуджі, зазначивши, що хоче поговорити з в.о. МЗС України про безпекову ситуацію загалом та про кадрові рішення, ухвалені президентом Зеленським.
"Німеччина є - і залишатиметься - одним із найбільших прихильників України політично, економічно та фінансово. Тому ми, звісно, вкрай зацікавлені знати, що саме там відбувається", - заявив міністр.
Водночас він додав, що впевнений: це рішення, які партнери зможуть зрозуміти, і реформи в Україні продовжаться.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду Юлії Свириденко, і саме тоді посаду покинув Федоров.
Пізніше він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Сирським - саме цю причину Зеленський назвав підставою для звільнення Федорова з посади міністра оборони. Сам Сирський у відповідь заявив, що нічого не знав про такий конфлікт, і визнав, що іноді буває жорстким.
Ці рішення викликали суспільний резонанс - у Києві та інших містах уже шостий день тривають протести проти звільнення Федорова, учасники яких також вимагають відставки Сирського. На тлі протестів президент провів низку зустрічей із топкомандирами ЗСУ, зокрема з Драпатим.
За даними джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали одразу 11 кандидатів, і найімовірнішим вважався саме Драпатий, який до цього очолював Обʼєднані сили ЗСУ. 22 липня Зеленський офіційно призначив Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.
РБК-Україна також писало, яке майбутнє чекає на ексголовкома ЗСУ Сирського та ексначальника Генштабу Андрія Гнатова після відставки.