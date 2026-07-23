UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Глава МЗС Німеччини хоче обговорити з Україною кадрові перестановки в армії

05:43 23.07.2026 Чт
2 хв
Німеччина хоче зрозуміти, чому президент ухвалив саме такі рішення
aimg Катерина Коваль
Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче найближчим часом обговорити з виконувачем обов'язків міністра зовнішніх справ Андрієм Сибігою нещодавні кадрові зміни в керівництві ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на web.de (dpa).

Що заявив німецький міністр

Вадефуль виступив на пресконференції в столиці Нігерії Абуджі, зазначивши, що хоче поговорити з в.о. МЗС України про безпекову ситуацію загалом та про кадрові рішення, ухвалені президентом Зеленським.

"Німеччина є - і залишатиметься - одним із найбільших прихильників України політично, економічно та фінансово. Тому ми, звісно, вкрай зацікавлені знати, що саме там відбувається", - заявив міністр.

Водночас він додав, що впевнений: це рішення, які партнери зможуть зрозуміти, і реформи в Україні продовжаться.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду Юлії Свириденко, і саме тоді посаду покинув Федоров.

Пізніше він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Сирським - саме цю причину Зеленський назвав підставою для звільнення Федорова з посади міністра оборони. Сам Сирський у відповідь заявив, що нічого не знав про такий конфлікт, і визнав, що іноді буває жорстким.

Ці рішення викликали суспільний резонанс - у Києві та інших містах уже шостий день тривають протести проти звільнення Федорова, учасники яких також вимагають відставки Сирського. На тлі протестів президент провів низку зустрічей із топкомандирами ЗСУ, зокрема з Драпатим.

За даними джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали одразу 11 кандидатів, і найімовірнішим вважався саме Драпатий, який до цього очолював Обʼєднані сили ЗСУ. 22 липня Зеленський офіційно призначив Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

РБК-Україна також писало, яке майбутнє чекає на ексголовкома ЗСУ Сирського та ексначальника Генштабу Андрія Гнатова після відставки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кабінет Міністрів УкраїниМЗС УкраїниАндрій Сибіга