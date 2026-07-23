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Глава МИД Германии хочет обсудить с Украиной кадровые перестановки в армии

05:43 23.07.2026 Чт
2 мин
Германия хочет понять, почему президент принял именно такие решения
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль хочет в ближайшее время обсудить с исполняющим обязанности министра внешних дел Андреем Сибигой недавние кадровые изменения в руководстве ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на web.de(dpa).

Что заявил немецкий министр

Вадефуль выступил на пресс-конференции в столице Нигерии Абуджи, отметив, что хочет поговорить с и.о. МИД Украины о ситуации с безопасностью в целом и о кадровых решениях, принятых президентом Зеленским.

"Германия является и будет оставаться одним из крупнейших сторонников Украины политически, экономически и финансово. Поэтому мы, конечно, крайне заинтересованы знать, что именно там происходит", - заявил министр.

В то же время он добавил, что уверен: это решение, которое партнеры смогут понять, и реформы в Украине продолжатся.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства Юлии Свириденко, и тогда пост покинул Федоров.

Позже он рассказал о конфликте с главнокомандующим Сырским - именно эту причинуЗеленский назвал основанием для увольнения Федорова с должности министра обороны. Сам Сырский в ответ заявил, что ничего не знал о таком конфликте и признал, что иногда бывает жестким.

Эти решения вызвали общественный резонанс - в Киеве и других городах уже шестой день продолжаются протесты против увольнения Федорова, участники которых также требуют отставки Сырского. На фоне протестов президент провел ряд встреч с топ-командирами ВСУ, в том числе с Драпатым.

По данным источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали сразу 11 кандидатов, и самым вероятным считался именно Драпатый, до этого возглавлявший Объединенные силы ВСУ. 22 июля Зеленский официально назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ.

РБК-Украина также писало, какое будущее ждет эксголовкома ВСУ Сырского и эксначальника Генштаба Андрея Гнатова после отставки.

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