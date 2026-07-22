Яке майбутнє чекає на Сирського і Гнатова: джерело повідомило деталі
Колишній головком ЗСУ Олександр Сирський та ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
"Вони точно не будуть займатися операційною діяльністю. У них є знання, експертиза, тож вони будуть долучені інтелектуально, візійно. Сирський може бути десь в системі військової освіти - але ще побачимо", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал Ігор Скибюк. Він має значний бойовий досвід і раніше служив разом із новопризначеним головнокомандувачем Михайлом Драпатим.
Зазначимо, 21 липня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва ЗСУ, призначивши головнокомандувачем Михайла Драпатого.
Цьому кадровому рішенню передували масові акції протесту в Києві та низці інших міст, що спалахнули після звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова.
РБК-Україна також повідомляло, що Зеленський уже визначив для нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого перелік першочергових завдань.