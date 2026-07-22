Яке майбутнє чекає на Сирського і Гнатова: джерело повідомило деталі

Колишній головком ЗСУ Олександр Сирський та ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.

"Вони точно не будуть займатися операційною діяльністю. У них є знання, експертиза, тож вони будуть долучені інтелектуально, візійно. Сирський може бути десь в системі військової освіти - але ще побачимо", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал Ігор Скибюк. Він має значний бойовий досвід і раніше служив разом із новопризначеним головнокомандувачем Михайлом Драпатим.

Зазначимо, 21 липня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва ЗСУ, призначивши головнокомандувачем Михайла Драпатого.