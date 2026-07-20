Сирський зробив несподівану заяву про конфлікт з Федоровим

Після гучного суспільного резонансу навколо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував чутки про конфлікт і попросив вибачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторську колонку Сирського на Militarnyi .

За словами Сирського, для нього стало несподіванкою почути про нібито конфлікт із Федоровим. Він зазначив, що завжди сприймав їхні відносини як робочі, попри різні позиції щодо окремих питань.

"Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни", - написав він.

Головнокомандувач також звернувся безпосередньо до Федорова.

"Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі", - наголосив Сирський.

Він підкреслив, що жодна людина не є важливішою за державу, а спроби звести війну до протистояння окремих посадовців лише грають на користь Росії.

"Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Україна вистоїть не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що в ній є армія, інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу. Звести цю війну до протистояння двох персон - найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу", - зазначив головком.

За словами Сирського, його також непокоїть те, що суспільство дедалі більше поділяється на "табір Федорова" і "табір Сирського". Він наголосив, що питання контрактів, закупівель чи мобілізації значно складніші за дискусії у соціальних мережах і не можуть вирішуватися гаслами.

Окремо головнокомандувач підкреслив, що перемогу забезпечує насамперед щоденна робота, а не публічні конфлікти чи інформаційні кампанії.

"І друга думка, з якої випливає все, що я скажу далі: війну виграє реальна робота, а не публічна драма навколо неї", - підсумував він.

Конфлікт між Сирським і Федоровим

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснював, що звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони було пов'язане з відсутністю ефективної взаємодії між Міноборони та керівництвом ЗСУ. За його словами, сторони не змогли налагодити роботу без участі глави держави, хоча мали співпрацювати щодня.

Водночас Олександр Сирський заявляв, що жодного конфлікту між ним і Михайлом Федоровим немає. За його словами, між Генштабом і Міністерством оборони виникають лише робочі розбіжності, які сторони вирішують у звичайному порядку.