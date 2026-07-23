Глава МЗС Німеччини хоче обговорити з Україною кадрові перестановки в армії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче найближчим часом обговорити з виконувачем обов'язків міністра зовнішніх справ Андрієм Сибігою нещодавні кадрові зміни в керівництві ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на web.de (dpa) .

Що заявив німецький міністр

Вадефуль виступив на пресконференції в столиці Нігерії Абуджі, зазначивши, що хоче поговорити з в.о. МЗС України про безпекову ситуацію загалом та про кадрові рішення, ухвалені президентом Зеленським.

"Німеччина є - і залишатиметься - одним із найбільших прихильників України політично, економічно та фінансово. Тому ми, звісно, вкрай зацікавлені знати, що саме там відбувається", - заявив міністр.

Водночас він додав, що впевнений: це рішення, які партнери зможуть зрозуміти, і реформи в Україні продовжаться.