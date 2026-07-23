Трамп схвалив ядерну угоду з Ер-Ріядом: чи з'явиться у саудитів бомба
Дональд Трамп схвалив ядерну угоду з Саудівською Аравією на 30 років. Королівство зможе збагачувати уран без прийняття "золотого стандарту" нагляду МАГАТЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Wall Street Journal.
Угода розрахована на 30 років, й американські компанії нададуть Ер-Ріяду технології та досвід. Це необхідно для розвитку саудівської атомної програми.
Білий дім планує направити документ до Конгресу одразу після публікації, і навряд чи з прийняттям документа будуть проблеми — голосів критиків точно не вистачить.
Раніше адміністрація Трампа зволікала з цим рішенням. Причиною були побоювання щодо конфлікту з Іраном. Також існував ризик блокування угоди законодавцями.
Ризики та контроль за технологіями
Будь-яка передача ядерних технологій Ер-Ріяду викликає суперечки. Можливість самостійно збагачувати паливо відкриває шлях до створення зброї, а це може дестабілізувати весь Близький Схід.
Тому процес впровадження технологій буде поетапним:
- спільна команда США та Саудівської Аравії перевірить комерційну вигоду;
- американські фахівці збудують об'єкт самостійно;
- конфіденційні технології не передаватимуть королівству на першому етапі;
- Ер-Ріяду заборонено розробляти власні методи збагачення протягом десяти років.
Також діє заборона на закупівлю аналогічних технологій у третіх країн. Угода містить обмеження щодо перевірок, і це вже викликає скепсис в американських законодавців.
Чому Ер-Ріяд відмовився від "золотого стандарту"
Саудівська Аравія не підписуватиме Додатковий протокол з МАГАТЕ. Причина відмови криється у релігійних та політичних питаннях: саудівці побоюються, що міжнародні інспектори отримають доступ до палаців або священного міста Мекка.
Натомість сторони погодили двосторонні гарантії. Вони нагадують типовий протокол, але не містять пунктів, які дратують Ер-Ріяд. Тепер умови має ратифікувати Рада керівників МАГАТЕ.
Трамп - за, але Ізраїль - проти
Єрусалим традиційно виступає проти доступу арабських країн до ядерних циклів. Проте зараз дуже складна та незрозуміла ситуація з Іраном і його ядерною програмою, попри тиск США.
Тому позиція Ер-Ріяда залишається жорсткою: кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман раніше пообіцяв, що королівство створить власну ядерну зброю, якщо її отримає Тегеран.
Контекст події
Ми вже повідомляли, що Адміністрація Трампа погодилась дозволити Саудівській Аравії збагачувати уран без стандартних міжнародних гарантій нерозповсюдження. На тому етапі документ чекав підпису Трампа.
Нагадаємо, зближення з країнами Перської затоки стало ключовою метою адміністрації Трампа. Ще торік він оголосив про угоди з ОАЕ на понад 200 мільярдів доларів під час свого візиту до регіону.