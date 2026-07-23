Глава МИД Германии хочет обсудить с Украиной кадровые перестановки в армии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль хочет в ближайшее время обсудить с исполняющим обязанности министра внешних дел Андреем Сибигой недавние кадровые изменения в руководстве ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на web.de(dpa) .

Что заявил немецкий министр

Вадефуль выступил на пресс-конференции в столице Нигерии Абуджи, отметив, что хочет поговорить с и.о. МИД Украины о ситуации с безопасностью в целом и о кадровых решениях, принятых президентом Зеленским.

"Германия является и будет оставаться одним из крупнейших сторонников Украины политически, экономически и финансово. Поэтому мы, конечно, крайне заинтересованы знать, что именно там происходит", - заявил министр.

В то же время он добавил, что уверен: это решение, которое партнеры смогут понять, и реформы в Украине продолжатся.