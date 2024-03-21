Глава Харківської ОВА показав будівництво укріплень (відео)

За словами чиновника, роботи були розпочаті 1 березня, і вони тривають згідно з встановленими планами, зведення проходить уздовж кордону. Орієнтовно з нинішнім темпом будівництва очікують завершення робіт через півтора місяця.

"Для виконання завдань залучені 47 саперних розрахунків, а це понад 200 фахівців. З ними співпрацюють підрозділи 30 розрахунків ДСНС", - розповів очільник адміністрації.

Як зазначили в ОВА, один із головних викликів при роботах є велика кількість мін та нездетонованих снарядів, позаяк "саме на цьому напрямку свого часу велися активні бойові дії".

Що стосується самих укріплень, що Синєгубов вказує на їх надійність, вони здатні захистити від артилерійських обстрілів та від уламків.

У Харківські області зводять другу лінію оборони (фото: скрін з відео)

"Проєкт розроблявся Міністерством оборони України, і, що дуже важливо, з урахуванням побажань бійців з першої лінії оборони", - зауважує чиновник.

Він додав, що друга лінія оборони загалом є цілим комплексом інженерних споруд та "рішень, які відповідають баченню Сил оборони".

Посилення оборонних споруд в Україні

Раніше у березні президент Володимир Зеленський висловився про отриманий звіт від глави уряду щодо темпів зведення нових оборонних рубежів - йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

Як розповіли в командуванні Сил підтримки ЗСУ 21 березня, інженерні війська будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян. Крім того, про будівництво укріплень розповідали також представники влади у Запорізькій, Сумській та Одеській областях.

До слова, сьогодні в Бюро економічної безпеки заявили, що викрили оборудку на 20 мільйонів гривень на будівництві фортифікацій у Харківській області.