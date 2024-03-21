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БЕБ викрило оборудку на 20 млн гривень на будівництві фортифікацій у Харківській області

Четвер 21 березня 2024 21:52
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БЕБ викрило оборудку на 20 млн гривень на будівництві фортифікацій у Харківській області Фото: БЕБ викрило оборудку на 20 млн гривень на будівництві фортифікацій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці викрили будівельну компанію в спробі розтрати бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. В цьолму вказана компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн гривень.

При цьому частину коштів, а саме 20,45 млн гривень, було переведено на рахунки фізичної особи - підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року. Слідчі з'ясували, що фактично вказана особа працює адміністратором закладу харчування та немає відношення до будівництва.

Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих "конвертаційних центрів".

"Наразі вихідні платежі по рахунках фізособи підприємця зупинено. 20,45 млн грн заблоковано. Детективи БЕБ вживають подальші заходи щодо недопущення розтрати бюджетних коштів виділених для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області", - сказано в повідомленні.

Посилення оборонних споруд по всій Україні

Нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій заявив, що на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі. Це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

Також президент Володимир Зеленський отримав звіт від глави уряду Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. За його словами, йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

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