Гинуть за Путіна: Камерун розкрив втрати своїх громадян на війні в Україні
В понеділок, 6 квітня, Камерун заявив, що Росія підтвердила загибель 16 камерунських солдатів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APNews.
Міністерство закордонних справ РФ визнало загибель 16 камерунських солдатів, які брали участь у повномасштабній війні в Україні.
У міністерстві також заявили, що було вжито "необхідних заходів" для зв'язку з родинами загиблих солдатів.
Крім того, сім'ям шести інших громадян Камеруну, які проживають у країні-агресорці, запропонували звернутися до міністерства із "терміновими питаннями", що їх стосуються. Більш детальної інформації у повідомленні не містилося.
Також зазначається, що у березні минулого року міністр оборони Камеруну доручив керівництву різних військових підрозділів країни вжити "суворих надзвичайних заходів" для запобігання дезертирствам серед діючих та відставних камерунських військових.
Найманці в армії РФ
Нагадаємо, що Росія активно залучає громадян африканських держав до участі у війні проти України, нерідко презентуючи такі пропозиції як можливості для навчання або легальної цивільної роботи.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у складі російських військ, задіяних у війні проти України, воюють понад 1700 громадян африканських держав.
Раніше повідомлялося, що РФ завербувала на війну понад тисячу громадян Кенії. Для цього використала схеми виїзду за туристичними візами та обіцянки високих зарплат.
Нещодавно на Донеччині було ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.