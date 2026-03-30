РФ заманила в армію до 15 тисяч громадян Куби: у ГУР назвали неочевидну мету

Росія завербувала до 15 тисяч громадян Куби для війни проти України. Але головна мета таких дій ворога не військова, а пропагандистська.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі "Донбас Реалії " заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Він зазначив, що Україна не розглядає кубинських найманців, яких завербувала РФ, як окрему військову силу на полі бою.

"Загалом ця цифра може бути близько 10, 12, 15 тисяч. Це невелика кількість людей, яких обманом або ще якимись іншими шляхами змусили підписати контракт", - додав Черняк.

За його словами, насамперед Росія розглядає Кубу як зону своїх геополітичних інтересів. А вербування кубинців ворог використовує переважно в пропагандистських цілях.

"Вони використовують це на політичній арені, для внутрішнього споживача. Вони намагаються показати, що Росія не агресор, а інші країни, скажімо так, цивілізованого світу теж підтримують ідеї та плани Росії", - зазначив представник ГУР.