РФ кидає іноземців у штурми: на Донеччині ліквідовано найманця з Філіппін, - ГУР

Україна, Понеділок 26 січня 2026 12:43
РФ кидає іноземців у штурми: на Донеччині ліквідовано найманця з Філіппін, - ГУР
Автор: Наталія Кава

На Донеччині ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними воєнної розвідки, серед знищених окупантів було виявлено тіло громадянина Республіки Філіппіни Джона Патріка. Він проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

Як зазначили в ГУР, іноземний найманець загинув під час так званого "м’ясного штурму" в районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області. При собі він мав лише зброю, боєкомплект і папірець із номером підрозділу та контактами командира. Російської мови загарбник не знав.

З інформації, отриманої з вилучених електронних пристроїв, встановлено, що базова підготовка філіппінця тривала лише тиждень, після чого його без належної підготовки відправили на передову. Після поранення евакуація не проводилася.

У ГУР наголошують, що Росія системно залучає іноземців та трудових мігрантів до лав своїх збройних сил шляхом обману або тиску - їм обіцяють тилову службу або погрожують проблемами з правоохоронними органами.

Українська розвідка застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ та будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної, адже це може завершитися примусовою участю у бойових діях без підготовки і шансів на виживання.

Росія використовує найманців на фронті

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли в полон у Покровську двох громадян Колумбії, які воювали на боці російських окупаційних сил.

Тим часом делегація російського режиму відвідала Північну Корею з метою домовитися про залучення нових північнокорейських найманців до війни проти України. За попередніми даними, Москва розраховує отримати від режиму Кім Чен Ина як військовослужбовців, так і саперів.

Українська розвідка також оприлюднила черговий доказ воєнних злочинів армії РФ. У перехопленій розмові командир колумбійських найманців, що воюють на боці Росії, віддає наказ відкривати вогонь по мирному населенню України, зокрема по жінках і дітях.

Крім того, раніше повідомлялося, що громадян Південної Африки обманом залучали до служби в російській армії та участі у бойових діях проти України. Іноземців змушували працювати в окопах у мороз, тривалий час залишали без води й належного харчування, а також змушували переховуватися від атак безпілотників.

