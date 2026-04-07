ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Гибнут за Путина: Камерун раскрыл потери своих граждан на войне в Украине

18:39 07.04.2026 Вт
2 мин
Камерунцы воюют на стороне Кремля, несмотря на запрет властей своей страны
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: РФ подтвердила гибель камерунцев в войне в Украине (Getty Images)

В понедельник, 6 апреля, Камерун заявил, что Россия подтвердила гибель 16 камерунских солдат в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APNews.

РФ заманила в армию до 15 тысяч граждан Кубы: в ГУР назвали неочевидную цель

Министерство иностранных дел РФ признало гибель 16 камерунских солдат, которые участвовали в полномасштабной войне в Украине.

В министерстве также заявили, что были приняты "необходимые меры" для связи с семьями погибших солдат.

Кроме того, семьям шести других граждан Камеруна, проживающих в стране-агрессоре, предложили обратиться в министерство со "срочными вопросами", которые их касаются. Более подробной информации в сообщении не содержалось.

Также отмечается, что в марте прошлого года министр обороны Камеруна поручил руководству различных военных подразделений страны принять "строгие чрезвычайные меры" для предотвращения дезертирства среди действующих и отставных камерунских военных.

Наемники в армии РФ

Напомним, что Россия активно привлекает граждан африканских государств к участию в войне против Украины, нередко представляя такие предложения как возможности для обучения или легальной гражданской работы.

Отметим, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в составе российских войск, задействованных в войне против Украины, воюют более 1700 граждан африканских государств.

Ранее сообщалось, что РФ завербовала на войну более тысячи граждан Кении. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.

Недавно в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Камерун Война в Украине
Новости
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Аналитика
