Гідрологічна посуха в Україні у жовтні: на яких річках маловоддя й "зупинка" течії

Чим важлива оцінка водності основних річок

Спеціалісти постійно стежать за водністю основних річок України з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя - гідрологічної посухи.

Це важливо тим, що гідрологічний режим багатьох водних артерій впливає:

на роботу водозалежних секторів економіки;

на водозабезпечення населення України.

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Де в Україні води в жовтні було найбільше

Нещодавно УкрГМЦ виконав оперативну оцінку водності основних річок України за жовтень 2026 року - у створах діючих гідрологічних постів.

Українцям пояснили, що середні за жовтень витрати води були оцінені відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.

"Що визначає основні та допоміжні критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя", - уточнили фахівці.

Так, більшою за норму (415%) водність відмічалася на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).

Тим часом близькою до норми (83-98%) водність спостерігалася:

на річці Сіверський Донець (пост Ізюм);

на річці Горинь (пост Ямпіль);

на річці Псел (пост Суми);

на річці Сірет (пост Сторожинець);

на річці Інгул (пост Кропивницький).

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Де водність була меншою та значно меншою за норму

Меншою за норму (50-78%) водність впродовж жовтня 2026 року відмічалася:

на річці Дніпро (пост Неданчичі);

на річці Десна (пости Розльоти, Чернігів, Літки);

на її притоці - річці Сейм (в межах України);

на річці Сіверський Донець (пости Чугуїв, Зміїв);

на його притоці - річці Уди (пост Безлюдівка);

на річці Західний Буг (Кам'янка-Бузька);

на річці Прут (пост Чернівці);

по загальному припливу води до Київського водосховища.

Значно меншою за норму (31-44%) водність у цей період спостерігалася:

на пригирловій ділянці річки Прип'ять;

на її притоці - річці Горинь (пости Оженин, Деражне);

на річці Стир (пост Луцьк);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів (пости Житомир, Іванків), Ірша (пост Українка), Псел (пости Гадяч, Запсілля), Ворскла (пост Чернеччина), Рось (пост Фесюри);

на річках суббасейну Нижнього Дніпра - Самара (пост Кочережки) та Оріль (пост Царичанка);

на притоці Дністра - річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне);

на річці Тиса (пост Рахів);

на українській ділянці Дунаю (пости Рені та Ізмаїл);

по бічному припливу до Дніпровського та Кам'янського водосховищ.

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Де ситуація була близькою до критеріїв маловоддя

Близькою до критеріїв маловоддя (21-27%) водність впродовж другого місяця осені відмічалася:

на притоках Прип'яті - річках Уборть (пост Рудня Іванівська), Стир (пост Млинок), Случ (пост Сарни);

на притоці суббасейну Середнього Дніпра - річці Ворскла (пост Кобеляки);

на річці Дністер (пости Галич, Заліщики);

по загальному припливу до Дністровського водосховища;

на річці Тиса (пост Вилок);

на річці Південний Буг (пости Пирогів, Селище, Підгір'я);

на його притоці - річці Синюха (пост Синюхін Брід).

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На яких річках маловоддя утримувалось і посилювалось

Експерти УкрГМЦ повідомили, що утримувалося та посилювалося маловоддя впродовж жовтня (за основним критерієм оцінки):

на притоках Прип'яті - річках Случ (пост Звягель - 16%), Уборть (пост Перга - 17%);

по бічному припливу до Кременчуцького водосховища (11%);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Рось (пост Корсунь-Шевченківський - 12%), Трубіж (пост Переяслав), Сула (пост Ромни - 13%, пост Лубни - 11%), Удай (пост Прилуки - 8%);

на річці Дністер (у створі поста Самбір - 12%);

на річках Закарпаття - Латориця (пост Мукачеве - 18%), Уж (пост Ужгород - 11%);

на річці Західний Буг (пост Литовеж - 19%);

на річці Південний Буг (у створах постів Тростянчик - 6% та Олександрівка - 18%).

Тим часом більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця спостерігалася водність лише:

на річці Інгулець - у створі поста Кривий Ріг (що спричинено роботою каналу "Дніпро - Інгулець");

на ділянці Сіверського Дінця "Зміїв - Ізюм";

на річці Горинь (біля Ямполя);

на річці Псел (біля Сум);

на річці Сейм (біля Мутиного);

на річці Сірет (біля Сторожинця);

на річці Інгул (біля Кропивницького).

"На решті річок, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення України, місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року (допоміжний критерій)", - наголосили в УкрГМЦ.

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Де в Україні гідрологічна ситуація була найскладніша

Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, утримувалася та спостерігалась впродовж жовтня (у % від значення екологічної витрати):

на притоці Прип'яті - річці Уборть (пост Рудня Іванівська - 90%);

на Південному Бузі (пост Тростянчик - 41%);

на українській ділянці Дунаю (пост Ізмаїл - 85%).

"Що критично для функціонування екосистем річок", - наголосили в УкрГМЦ.

Крім того, спостерігалась відсутність стоку: