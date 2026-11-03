Гідрологічна посуха в Україні у жовтні: на яких річках маловоддя й "зупинка" течії

Згідно з оцінкою водності основних річок України впродовж жовтня, місцями спостерігалось посилення гідрологічної посухи. На окремих локаціях рівень води впав до небезпечних позначок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Спеціалісти постійно стежать за водністю основних річок України з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя - гідрологічної посухи.
Це важливо тим, що гідрологічний режим багатьох водних артерій впливає:
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Нещодавно УкрГМЦ виконав оперативну оцінку водності основних річок України за жовтень 2026 року - у створах діючих гідрологічних постів.
Українцям пояснили, що середні за жовтень витрати води були оцінені відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.
"Що визначає основні та допоміжні критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя", - уточнили фахівці.
Так, більшою за норму (415%) водність відмічалася на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).
Тим часом близькою до норми (83-98%) водність спостерігалася:
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Меншою за норму (50-78%) водність впродовж жовтня 2026 року відмічалася:
Значно меншою за норму (31-44%) водність у цей період спостерігалася:
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Близькою до критеріїв маловоддя (21-27%) водність впродовж другого місяця осені відмічалася:
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Експерти УкрГМЦ повідомили, що утримувалося та посилювалося маловоддя впродовж жовтня (за основним критерієм оцінки):
Тим часом більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця спостерігалася водність лише:
"На решті річок, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення України, місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року (допоміжний критерій)", - наголосили в УкрГМЦ.
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Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, утримувалася та спостерігалась впродовж жовтня (у % від значення екологічної витрати):
"Що критично для функціонування екосистем річок", - наголосили в УкрГМЦ.
Крім того, спостерігалась відсутність стоку:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на річках у чотирьох областях критично мало води - де УкрГМЦ оголосив найвищий рівень небезпеки до середини листопада.
Тим часом у Держводагентстві пояснили, чи може маловоддя стати довгостроковою проблемою.
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