Гидрологическая засуха в Украине в октябре: на каких реках маловодье и "остановка" течения

Согласно оценке водности основных рек Украины в течение октября, местами наблюдалось усиление гидрологической засухи. На отдельных локациях уровень воды упал до опасных отметок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Специалисты постоянно следят за водностью основных рек Украины с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодья - гидрологической засухи.
Это важно тем, что гидрологический режим многих водных артерий влияет:
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Недавно УкрГМЦ выполнил оперативную оценку водности основных рек Украины за октябрь 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.
Украинцам объяснили, что средние за октябрь расходы воды были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
"Которое определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья", - уточнили специалисты.
Так, больше нормы (415%) водность отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Между тем близкой к норме (83-98%) водность наблюдалась:
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Меньше нормы (50-78%) водность в течение октября 2026 года отмечалась:
Значительно меньше нормы (31-44%) водность в этот период наблюдалась:
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Близкой к критериям маловодья (21-27%) водность в течение второго месяца осени отмечалась:
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Эксперты УкрГМЦ сообщили, что удерживалось и усиливалось маловодье в течение октября (по основному критерию оценки):
Тем временем большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:
"На остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения Украины, месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий)", - подчеркнули в УкрГМЦ.
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Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, удерживалась и наблюдалась в течение октября (в % от значения экологического расхода):
"Что критично для функционирования экосистем рек", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Кроме того, наблюдалось отсутствие стока:
Напомним, ранее мы рассказывали, что на реках в четырех областях критически мало воды - где УкрГМЦ объявил самый высокий уровень опасности до середины ноября.
Тем временем в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье стать долгосрочной проблемой.
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