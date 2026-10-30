На річках у чотирьох областях критично мало води: УкрГМЦ оголосив найвищий рівень небезпеки
На деяких українських річках досі спостерігається суттєвий дефіцит води. На тлі низької осінньої меженi спеціалісти УкрГМЦ оголосили "коричневий" - найвищий - рівень небезпеки у чотирьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чому ситуація на деяких річках - небезпечна
За даними УкрГМЦ, у період з 31 жовтня до 13 листопада на деяких річках України в різних областях буде зберігатись режим низької осінньої меженi.
При цьому рiвнi води будуть утримуватись близькими до найнижчих значень за весь перiод спостережень, а на окремих ділянках (місцями) - навіть нижчими за них.
Тобто в цілому йдеться про те, що буде утримуватись низька водність річок.
Подекуди (на окремих ділянках) - нижче за критерії маловоддя.
Крім того, на окремих рiчках:
- спостерігатиметься значне заростання русел водною рослинністю;
- місцями (на окремих малих рiчках) - відсутність стоку.
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Про річки в яких областях України йдеться
Згідно з попередженням спеціалістів про стихійні гідрологічні явища, описана вище ситуація на початку листопада буде зберігатись на рiчках суббасейну Прип'яті:
- у Волинській області;
- у Рівненській області;
- у Житомирській області.
"ІІІ рівень небезпеки - коричневий", - наголосили у прес-службі Укргідрометценру.
Попередження УкрГМЦ про стихійні гідрологічні явища в окремих областях (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Ще одне попередження - щодо такого самого "коричневого" рівня небезпеки - експерти УкрГМЦ опублікували для окремих річок:
- басейну Дністра - у Львівській області;
- суббасейну Сяну - у Львівській області;
- суббасейну Західного Бугу - у Львівській та Волинській областях.
Попередження УкрГМЦ про стихійні гідрологічні явища до 13 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Що означає "коричневий" рівень на практиці
Згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, "коричневий" - це найвищий рівень небезпеки, який сигналізує:
- про відчутно низькі рівні води;
- про критичний дефіцит води чи маловоддя.
На противагу йому виступає "червоний" - також III - рівень небезпеки (який характеризує протилежну до цієї ситуацію, тобто надлишок води або ж паводок).
На практиці "коричневий" рівень небезпеки характеризується тим, що рівні води опускаються нижче:
- проєктних відміток водозабірних споруд і насосних станцій;
- навігаційних відміток на судноплавних річках і водосховищах.
При цьому тривалість утримання такої ситуації - один місяць та більше.
Ще одна характеристика - зниження рівнів води у період межені нижче найнижчих за період спостереження відміток (із утриманням впродовж місяця та більше).
Отже, "коричневий" рівень - це, по суті, ситуація, коли води стає настільки мало, що це заважає нормальному функціонуванню інфраструктури та навіть може бути критичним для екосистем.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що науковці НАН долучаються до відновлення водойм у Києві (які локації та як саме планують очищати).
Тим часом у Держводагентстві пояснили, чи може маловоддя стати довгостроковою проблемою.
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