Удар був, але не по коледжу: Генштаб ЗСУ відповів на вкид росіян про Старобільськ

"В російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України", - йдеться у заяві.

Наголошується, що українські удари завдаються із суворим дотриманням норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

"В ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ", - розповів Генштаб.

Зазначається, що "Рубікон" - російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій". Його представники регулярно обстрілюють мирне населення та цивільні об’єкти на території України.

Що передувало

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в обстрілі гуртожитку коледжу в Старобільську на Луганщині. Глава Кремля також наказав організувати удар у відповідь.

За словами диктатора, влучання нібито українського дрона в коледж не могло бути результатом роботи ППО або РЕБ. Він заявив, що цей обстріл не був випадковим, оскільки "три хвилі безпілотників били в одне й те саме місце".