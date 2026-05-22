RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Удар был, но не по колледжу: Генштаб ВСУ ответил на вброс россиян о Старобельске

18:59 22.05.2026 Пт
2 мин
Что на самом деле поразили украинские военные в ночь на сегодня?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (facebook.com techforce.in.ua)

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли ряд ударов по вражеской военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях. При этом заявление РФ о якобы обстреле гражданских объектов является манипулятивным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Читайте также: Дроны поразили один из крупнейших НПЗ в России

"В российских медиа активно распространяется манипулятивная информация о якобы поражении Вооруженными Силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что украинские удары наносятся со строгим соблюдением норм международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

"В ночь на 22 мая 2026 года поражен ряд объектов российского агрессора, среди которых нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск", - рассказал Генштаб.

Отмечается, что "Рубикон" - российское военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий". Его представители регулярно обстреливают мирное население и гражданские объекты на территории Украины.

Что предшествовало

Сегодня российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в обстреле общежития колледжа в Старобельске Луганской области. Глава Кремля также приказал организовать ответный удар.

По словам диктатора, попадание якобы украинского дрона в колледж не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ. Он заявил, что этот обстрел не был случайным, поскольку "три волны беспилотников били в одно и то же место".

Напомним, Reuters сообщило, что почти все крупнейшие НПЗ в центральной части страны-агрессора полностью остановились или существенно сократили производство топлива. Причина заключается в массированных ударах украинских беспилотников.

РБК-Украина также писало, что ситуация с безопасностью в России начала серьезно влиять на настроения местного населения. В частности, россиян значительно больше беспокоят новости об обстрелах регионов страны-агрессора, чем события непосредственно на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Генштаб ВСУСтаробельскВойна в Украине