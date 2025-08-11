ua en ru
Генсек Ради Європи анонсував візит до Києва

Понеділок 11 серпня 2025 20:05
Генсек Ради Європи анонсував візит до Києва Фото: генсек Ради Європи Ален Берсе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе незабаром відвідає Київ та проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європи.

"Найближчими днями я зустрінуся з президентом Зеленським у Києві напередодні Дня незалежності України, щоб просунути та зміцнити нашу співпрацю в межах Плану дій, що визначає відновлення України у сфері демократії, прав людини та верховенства права", - заявив Берсе.

Він також прокоментував майбутні перемовини президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, які відбудуться на Алясці 15 серпня.

"Коли в п’ятницю очі всього світу будуть спрямовані на мирні переговори на Алясці, перед нами постане єдине питання: чи буде мир в Україні побудований на основі справедливості, чи буде сформований шляхом поступок агресії?" - наголосив генсек Ради Європи.

Він зазначив, що "зусилля президента Трампа зупинити вбивства, не вдаючись до поступок агресору, заслуговують на схвалення".

"Позиція Ради Європи чітка: мир має бути сталим і справедливим - і він має бути досягнутий за участі України. Як сказав президент Зеленський, будь-яка угода без Києва виллється в мертве рішення", - додав Берсе.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.

За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.

Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.

У відповідь Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.

Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Київ Рада Європи Війна в Україні
