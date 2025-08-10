ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, - NBC

Неділя 10 серпня 2025 01:25
UA EN RU
Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, - NBC Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де зустрінуться лідер США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Це обговорюється", - сказав один із людей, знайомих із перебігом обговорень.

За словами високопоставленого чиновника США, а також людей, знайомих з обговореннями, візит ще не затверджено. І наразі неясно, чи приїде в підсумку Зеленський для проведення зустрічей.

Але як зазначив чиновник США, це "абсолютно" можливо.

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", - сказав він.

Також у чиновника запитали, чи запрошували США Зеленського офіційно на Аляску, на що прозвучала така відповідь:

"Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін", - заявив високопоставлений чиновник.

Ще одне з джерел сказало, що якби Зеленський вирушив на Аляску, то незрозуміло, чи опинився б він із Путіним в одній кімнаті.

Що передувало

Нагадаємо, цього тижня, 6 серпня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви для переговорів із Кремлем як умовно останню спробу покласти край війні в Україні. Тоді ж ще діяв дедлайн щодо санкцій.

Незабаром після зустрічі почала з'являтися інформація, що між Трампом і Путіним планується наступного тижня зустріч. Крім того, вже після неї ЗМІ писали про можливість тристоронньої зустрічі.

Минулої ночі Дональд Трамп офіційно повідомив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці. Як очікується, однією з тем переговорів буде війна в Україні.

Також напередодні він сказав журналістам, що між Україною і Росією може бути "обмін територіями".

Також у ЗМІ була інформація, що Путін під час зустрічі з Віткоффом погодився на повне припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області.

Однак, за інформацією Bild, Віткофф неправильно зрозумів Путіна, оскільки йшлося ще й про виведення ЗСУ з Херсонської та Запорізької областей, однак спецпредставник Трампа помилково тлумачив це як вихід військ РФ.

За даними WSJ, Путін на зустрічі з Трампом може виставити ультиматум щодо України, а саме, визнати окуповані території в обмін на виведення військ РФ з інших районів.

Уранці 9 серпня Зеленський записав відеозвернення, у якому сказав, що Україна не буде віддавати окупантам території.

Також зазначимо, що вчора у Великій Британії відбулася зустріч представників Британії, Європи, України та США, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа і Путіна.

Після цієї зустрічі Зеленський повідомив, що аргументи України чують, а небезпеки враховують. Президент також підкреслив, що Путін хоче повторити сценарій Криму, намагаючись обміняти паузу у війні на збереження окупованих територій. Однак Зеленський додав, що цього разу у РФ це не вийде...

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Білий дім Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН