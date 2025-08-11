Генсек Совета Европы анонсировал визит в Киев
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе вскоре посетит Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.
"В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, определяющего восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права", - заявил Берсе.
Он также прокомментировал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоятся на Аляске 15 августа.
"Когда в пятницу глаза всего мира будут направлены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?" - подчеркнул генсек Совета Европы.
Он отметил, что "усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения".
"Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым - и он должен быть достигнут при участии Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в мертвое решение", - добавил Берсе.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.
По данным NBC, Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.
В ответ Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также отметил, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.
