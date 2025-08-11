Генсек Совета Европы анонсировал визит в Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.

"В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, определяющего восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права", - заявил Берсе.

Он также прокомментировал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоятся на Аляске 15 августа.

"Когда в пятницу глаза всего мира будут направлены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?" - подчеркнул генсек Совета Европы.

Он отметил, что "усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения".

"Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым - и он должен быть достигнут при участии Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в мертвое решение", - добавил Берсе.