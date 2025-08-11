ua en ru
Генсек Совета Европы анонсировал визит в Киев

Понедельник 11 августа 2025 20:05
Генсек Совета Европы анонсировал визит в Киев Фото: генсек Совета Европы Ален Берсе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе вскоре посетит Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.

"В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, определяющего восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права", - заявил Берсе.

Он также прокомментировал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоятся на Аляске 15 августа.

"Когда в пятницу глаза всего мира будут направлены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?" - подчеркнул генсек Совета Европы.

Он отметил, что "усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения".

"Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым - и он должен быть достигнут при участии Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в мертвое решение", - добавил Берсе.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

По данным NBC, Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.

В ответ Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также отметил, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.

Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

