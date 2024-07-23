Генсек ООН "закликав всіх скласти зброю" на час Олімпіади-2024

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав всіх до миру на час Олімпіади-2024 у Парижі, яка розпочнеться у п'ятницю, 26 липня.

Як повідомляє РБК-Україна, таку заяву Антоніу Гутерреш зробив під час промови на 142-й сесії МОК у Парижі.