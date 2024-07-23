Генсек ООН "призвал всех сложить оружие" на время Олимпиады-2024

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех к миру во время Олимпиады-2024 в Париже, которая начнется в пятницу, 26 июля.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление Антониу Гутерреш сделал во время выступления на 142-й сессии МОК в Париже.