Генсек ООН "призвал всех сложить оружие" на время Олимпиады-2024
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех к миру во время Олимпиады-2024 в Париже, которая начнется в пятницу, 26 июля.
Как сообщает РБК-Украина, такое заявление Антониу Гутерреш сделал во время выступления на 142-й сессии МОК в Париже.
"В духе олимпийского перемирия, я призываю всех сложить оружие. Стройте мосты. Воспитывайте солидарность. И стремитесь к конечной цели: миру для всех", - сказал Гуттереш.
Генсек ООН отметил, что спорт объединяет людей, а также способствует взаимному уважению и честной игре.
Перемирие на время Олимпиады-2024
Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал к "политическому перемирию" во время Олимпийских игр-2024 в Париже.
Отметим, ранее Макрон уже предлагал прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр. Однако российский диктатор Владимир Путин заранее отверг эту идею.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для России не будет действовать никаких договоренностей. Более того, Россия может воспользоваться ситуацией для более интенсивного захвата украинских территорий.
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