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Генсек ООН "у жаху" від відео страти військового і вимагає покарати винних

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Нью Йорк, Середа 12 квітня 2023 22:32
Генсек ООН "у жаху" від відео страти військового і вимагає покарати винних Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша нажахало відео, на якому росіяни страчують українського захисника.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu, про це заявив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, після того, як Гутерреш побачив відео з жорстокою стратою, він вимагав притягти до відповідальності всіх винних.

"На жаль, це не поодинокий випадок", - заявив Дюжаррік.

Він також зазначив, що місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні "приголомшена цими особливо жахливими" відео.

"Найменше порушення має бути належним чином розслідуване, винних має бути притягнуто до відповідальності", - додав прессекретар генсека ООН.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, в мережі почали розповсюджувати відео, на якому російські окупанти жорстоко страчують українського захисника. Після цього в ООН заявили, що приголомшені надзвичайно жорстоким відео зі стратою українського солдата.

Пізніше президент Чехії Петр Павел наголосив, що якщо відео справжнє, то Росію прирівняють до ІДІЛ.

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