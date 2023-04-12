Генсек ООН "в ужасе" от видео казни военного и требует наказать виновных

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша повергло в ужас видео, на котором россияне казнят украинского защитника.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu , об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, после того, как Гутерриш увидел видео с жестокой казнью, он потребовал привлечь к ответственности всех виновных.

"К сожалению, это не единичный случай", - заявил Дюжаррик.

Он также отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине "потрясена этими особенно ужасными" видео.

"Малейшее нарушение должно быть надлежащим образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил пресс-секретарь генсека ООН.