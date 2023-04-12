В ООН зробили заяву щодо відео зі стратою українського військового росіянами

В ООН заявили, що приголомшені надзвичайно жорстоким відео зі стратою українського військовополоненого російськими солдатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених", - зазначають спостерігачі.

В ООН додали, що воєнні злочини, скоєні в Україні, повинні бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.

Відео зі стратою українського захисника

Нагадаємо, ввечері 11 квітня у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового. Пізніше журналісти CNN знайшли ще одне відео обезголовлення українського військового російськими бойовиками.

Службі безпеки України почала розслідування жорстокого вбивства українського полоненого. У Міноборони України заявили, що особа вбитого росіянами військового встановлюється.

Крім того, український омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через відео зі стратою військового.

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