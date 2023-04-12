Президент Чехії про страту бійця ЗСУ: якщо відео справжнє, Росія прирівняється до ІДІЛ

Сьогодні, 12 квітня, чеський президент Петр Павел заявив, що якщо відео зі стратою українського військового правдиве, то Росія має прирівнятись до ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Павел заявив, що справжність запису неможливо перевірити, тому він не може коментувати конкретний випадок. Проте він додав, що задокументовано багато інших російських злочинів, які потребують засудження і які не належать до 21 століття.

"Якщо це підтвердиться, то російські військові шикуються поруч з "Ісламською державою", яку ми всі повинні засудити", - заявив він, маючи на увазі терористичну організацію.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, у мережі оприлюднили відео жорстокої кари українського військового, яку скоїли російські окупанти.

Після цього Служба безпеки України розпочала досудове розслідування вбивства військового.

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