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Президент Чехії про страту бійця ЗСУ: якщо відео справжнє, Росія прирівняється до ІДІЛ

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Чехія, Середа 12 квітня 2023 22:01
Президент Чехії про страту бійця ЗСУ: якщо відео справжнє, Росія прирівняється до ІДІЛ Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 квітня, чеський президент Петр Павел заявив, що якщо відео зі стратою українського військового правдиве, то Росія має прирівнятись до ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Павел заявив, що справжність запису неможливо перевірити, тому він не може коментувати конкретний випадок. Проте він додав, що задокументовано багато інших російських злочинів, які потребують засудження і які не належать до 21 століття.

"Якщо це підтвердиться, то російські військові шикуються поруч з "Ісламською державою", яку ми всі повинні засудити", - заявив він, маючи на увазі терористичну організацію.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, у мережі оприлюднили відео жорстокої кари українського військового, яку скоїли російські окупанти.

Після цього Служба безпеки України розпочала досудове розслідування вбивства військового.

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