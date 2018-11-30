Генсек ООН на саммите G20 призвал не допустить наихудшего сценария между РФ и Украиной

Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/United Nations)

Глава ООН выразил надежду, что ситуация в Керченском проливе "не приведет к дальнейшей эскалации конфликта"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на конференции в рамках саммита G20 в Аргентине, призвал участников встречи сделать все для того, чтобы не допустить наихудшего сценария в конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу ООН.

Гутерреш вновь выразил надежду на то, что инцидент возле Керченского пролива не приведет к дальнейшей эскалации ситуации в регионе и в мире в целом.

"Я надеюсь, что эскалацию удастся сдержать. Ясно, что необходимо уважать территориальную целостность Украины. Я прекрасно представляю существующий уровень напряженности, но надеюсь, что международное сообщество сможет не допустить дальнейшей эскалации …", - отметил он.

Гутерреш призвал к диалогу, который помог бы найти механизм урегулирования ситуации.

Напомним, как заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, текущая ситуация в Украине, прежде всего в Азовском море, станет одним из пунктов повестки дня работы саммита G20 в Аргентине.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, комментируя события в Азовском море, призвал стороны "избегать любых рисков обострения ситуации" и соблюдать суверенитет Украины.

Отметим, на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе.