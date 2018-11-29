Ситуация в Азовском море будет одним из пунктов повестки дня саммита G20, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Оккупация Азовськогого моря является целью России после аннексии Крыма, сказал Гройсман

Текущая ситуация в Украине, прежде всего в Азовском море, станет одним из пунктов повестки дня работы саммита G20, который состоится в Аргентине. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Гройсман во время визита в Германию в четверг, 29 ноября, отметил, что ситуация в Украине будет иметь влияние на дальнейшее развитие всего континента.

"То, что произошло в Азовском море - не может оставаться без внимания. 24 украинские военные арестованы. Все видели кадры, которые обошли миром... Для нас очевидно, что за незаконной аннексией Крыма идет оккупация Азовского моря...Мы рассчитываем, что в рамках саммита G20 и состоится диалог относительно Украины", - сказал премьер.

Он также добавил: "Если мы сейчас не остановим режим агрессора, дальше жертв и препятствий будет все больше".

Напомним, Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Американский лидер планировал встретиться с Путиным на поях саммит "Большой двадцатки".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине и обсудит с ним Агрессию России в Азовском море.