Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на саммите G20

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Трамп и Путин не поприветствовали друг друга перед началом фотографирования лидеров G20

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не поприветствовали друг друга перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, президент РФ поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, лидер США прошел мимо него. Путин и Трамп в момент съемки стояли в первом ряду с разных сторон.

Кроме того, СМИ сообщают, что лидеры двух стран не пересеклись и перед рабочим заседанием глав делегаций G20.

Напомним, американский лидер отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Он подчеркнул, что принял решение в связи с тем, что украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены.

Добавим также, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп решил отменить встречу с Путиным в самолете по пути на саммит G20. Она отметила, что по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также с советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что решением об отмене встречи президента США и президента РФ администрация хотела "послать РФ мощный и ясный сигнал".