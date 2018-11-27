Генсек ООН призвал Россию уважать суверенитет Украины

Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/United Nations)

Гутерриш призвал стороны "избегать любых рисков обострения ситуации"

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, комментируя события в Азовском море, призвал стороны "избегать любых рисков обострения ситуации" и соблюдать суверенитет Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление генсека на сайте ООН.

В частности, в заявлении говорится, что "генеральный секретарь глубоко обеспокоен инцидентом 25 ноября вблизи Крымского полуострова в Черном море на подходах к Керченскому проливу, который произошел с участием украинских и российских судов".

"Генеральный секретарь настоятельно призывает призвал обе стороны проявлять максимальную сдержанность и немедленно принять меры для разрешения этого инцидента", - говорится в заявлении.

Также Гутерреш призывает к уменьшению напряженности путем применения мирных средств в соответствии с Уставом ООН. Он подчеркивает необходимость полного уважения прав и обязательств всех заинтересованных сторон, на основании соответствующих международных документов.

"Суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности также должны быть полностью соблюдены", - заявил Гутерреш.

Напомним, на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе.