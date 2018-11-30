Генсек ООН на саміті G20 закликав не допустити найгіршого сценарію між РФ і Україною

Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/United Nations)

Глава ООН висловив сподівання, що ситуація в Керченській протоці "не призведе до подальшої ескалації конфлікту"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на конференції в рамках саміту G20 в Аргентині, закликав учасників зустрічі зробити все для того, щоб не допустити найгіршого сценарію у конфлікті між Росією та Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Гутерреш знову висловив надію на те, що інцидент біля Керченської протоки не призведе до подальшої ескалації ситуації в регіоні і в світі в цілому.

"Я сподіваюся, що вдасться стримати ескалацію. Ясно, що необхідно поважати територіальну цілісність України. Я прекрасно уявляю існуючий рівень напруженості, але сподіваюся, що міжнародне співтовариство зможе не допустити подальшої ескалації ...", - зазначив він.

Гутерреш закликав до діалогу, який допоміг би знайти механізм врегулювання ситуації.

Нагадаємо, як заявляв прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, поточна ситуація в Україні, насамперед в Азовському морі, стане одним з пунктів порядку денного роботи саміту G20 в Аргентині.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш, коментуючи події в Азовському морі, закликав сторони "уникати будь-яких ризиків загострення ситуації" і поважати суверенітет України.

Зазначимо, на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок, 26 листопада, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що розраховує на посилення санкцій проти Росії після її атаки в Керченській протоці.