Україна в Радбезі ООН закликала посилити санкції проти РФ через атаки в Керченській протоці

Фото: Володимир Єльченко (twitter.com/MFA_Ukraine)

Україна не виключає захоплення російською стороною Маріуполя

Україна розраховує на посилення санкцій проти Росії в результаті атаки в Керченській протоці. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок, 26 листопада, передає РБК-Україна.

Єльченко, виступаючи в Раді безпеки, повідомив, що це була свідома провокація Росії, спрямована на встановлення повного контролю в Азовському морі.

"міжнародний центр контролю, який перебуває в Іспанії, не надходило інформації про закриття зони проходу в районі Керченської протоки", - сказав він.

"Не можна виключати подальшої ескалації, є реальна небезпека захоплення російською стороною Маріуполя", - додав Єльченко.

Постпред України повідомив, що 17 грудня Генасамблея ООН розгляне українську резолюцію з цілої низки питань, включаючи мілітаризацію Криму.

Нагадаємо, Єльченко під час засідання Радбезу ООН заявив, що один з українських моряків, поранених під час атаки Росії поблизу Керченської протоки, знаходиться в критичному стані.

Нещодавно був опублікований список імен українських військових моряків, яких захопила в полон Росія під час атаки на кораблі ВМС. У списку 18 імен, всього захоплено 23 моряки.

Як повідомляло РБК-Україна, в ЄС закликали РФ негайно звільнити українських моряків. Разом з тим дії Росії в Азовському морі, на думку верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерики Могеріні, є неприйнятними.