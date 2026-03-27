Газовидобувний об'єкт на Полтавщині зупинив роботу після ударів РФ

"Росія знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Групи "Нафтогаз". Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено", - зазначили у компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідовують підрозділи ДСНС. Також фахівці компанії вже працюють над ліквідацією наслідків.

"Дякую підрозділам ДСНС за швидку та професійну реакцію. Лише з початку цього року РФ близько 40 разів атакувала інфраструктуру "Нафтогазу", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти два дні поспіль завдавали ударів по нафтотранспортній інфраструктурі України на півдні. Ворог хоче зірвати постачання неросійської нафти в Європу.

Також ми писали, що ворог 8 березня атакував дронами газовидобуток "Нафтогазу" у Полтавській області.