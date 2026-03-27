Газодобывающий объект на Полтавщине остановил работу после ударов РФ

Российские войска ночью атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате обстрела он вынужденно остановил свою работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
"Россия снова бьет по газодобывающей инфраструктуре Группы "Нафтогаз". Вчера и этой ночью под атакой оказался наш объект на Полтавщине, который обеспечивает добычу газа. Имеем серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена", - отметили в компании.
Отмечается, что в результате атаки возник пожар, который ликвидируют подразделения ГСЧС. Также специалисты компании уже работают над ликвидацией последствий.
"Спасибо подразделениям ГСЧС за быструю и профессиональную реакцию. Только с начала этого года РФ около 40 раз атаковала инфраструктуру "Нафтогаза", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Напомним, 11 марта российские оккупанты два дня подряд наносили удары по нефтетранспортной инфраструктуре Украины на юге. Враг хочет сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.
Также мы писали, что враг 8 марта атаковал дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области.
Кроме того, в ночь на 20 февраля враг тоже ударил дронами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области. Под удар попал один из объектов, в результате чего произошел пожар.
Кроме того, утром 27 января, россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Львовщине. В результате обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.