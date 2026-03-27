Газодобывающий объект на Полтавщине остановил работу после ударов РФ

"Россия снова бьет по газодобывающей инфраструктуре Группы "Нафтогаз". Вчера и этой ночью под атакой оказался наш объект на Полтавщине, который обеспечивает добычу газа. Имеем серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена", - отметили в компании.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар, который ликвидируют подразделения ГСЧС. Также специалисты компании уже работают над ликвидацией последствий.

"Спасибо подразделениям ГСЧС за быструю и профессиональную реакцию. Только с начала этого года РФ около 40 раз атаковала инфраструктуру "Нафтогаза", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Удары РФ по "Нафтогазу"

Напомним, 11 марта российские оккупанты два дня подряд наносили удары по нефтетранспортной инфраструктуре Украины на юге. Враг хочет сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.

Также мы писали, что враг 8 марта атаковал дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области.