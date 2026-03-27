RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Газодобывающий объект на Полтавщине остановил работу после ударов РФ

12:25 27.03.2026 Пт
2 мин
Какие последствия зафиксированы после вражеского обстрела ночью?
aimg Константин Широкун
Фото: газодобывающий объект остановил работу после ударов РФ (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска ночью атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате обстрела он вынужденно остановил свою работу.

"Россия снова бьет по газодобывающей инфраструктуре Группы "Нафтогаз". Вчера и этой ночью под атакой оказался наш объект на Полтавщине, который обеспечивает добычу газа. Имеем серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена", - отметили в компании.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар, который ликвидируют подразделения ГСЧС. Также специалисты компании уже работают над ликвидацией последствий.

"Спасибо подразделениям ГСЧС за быструю и профессиональную реакцию. Только с начала этого года РФ около 40 раз атаковала инфраструктуру "Нафтогаза", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Удары РФ по "Нафтогазу"

Напомним, 11 марта российские оккупанты два дня подряд наносили удары по нефтетранспортной инфраструктуре Украины на юге. Враг хочет сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.

Также мы писали, что враг 8 марта атаковал дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области.

Кроме того, в ночь на 20 февраля враг тоже ударил дронами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области. Под удар попал один из объектов, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, утром 27 января, россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Львовщине. В результате обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Вторжение России в УкраинуДрониНафтогаз УкраиныПолтавская область