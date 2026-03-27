Газодобывающий объект на Полтавщине остановил работу после ударов РФ

12:25 27.03.2026 Пт
2 мин
Какие последствия зафиксированы после вражеского обстрела ночью?
aimg Константин Широкун
Газодобывающий объект на Полтавщине остановил работу после ударов РФ Фото: газодобывающий объект остановил работу после ударов РФ (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска ночью атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате обстрела он вынужденно остановил свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

Читайте также: "Это чистый терроризм": РФ обстреляла ТЭЦ "Нафтогаза" в Херсоне, погибла работница

"Россия снова бьет по газодобывающей инфраструктуре Группы "Нафтогаз". Вчера и этой ночью под атакой оказался наш объект на Полтавщине, который обеспечивает добычу газа. Имеем серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена", - отметили в компании.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар, который ликвидируют подразделения ГСЧС. Также специалисты компании уже работают над ликвидацией последствий.

"Спасибо подразделениям ГСЧС за быструю и профессиональную реакцию. Только с начала этого года РФ около 40 раз атаковала инфраструктуру "Нафтогаза", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Удары РФ по "Нафтогазу"

Напомним, 11 марта российские оккупанты два дня подряд наносили удары по нефтетранспортной инфраструктуре Украины на юге. Враг хочет сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.

Также мы писали, что враг 8 марта атаковал дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области.

Кроме того, в ночь на 20 февраля враг тоже ударил дронами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области. Под удар попал один из объектов, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, утром 27 января, россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Львовщине. В результате обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
