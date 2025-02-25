Гасіння осередків тління триває: яка сьогодні ситуація на ЧАЕС після удару ворожого дрона

Рятувальники вже 12 день продовжують ліквідацію наслідків влучання російського дрона у саркофаг на Чорнобильській АЕС. Там проводиться виявлення та гасіння осередків тління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

Станом на 16:00 25 лютого на саркофазі продовжувалися, в тому числі з використанням дронів, роботи з виявлення та гасіння осередків тління та часткового розкривання конструкцій.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено", - не виявлено.

Зокрема, на обшивці саркофагу прокладено сім робочих ліній для гасіння осередків тління. Залучені необхідні сили та засоби ДСНС, зокрема групи верхолазів. У стані готовності знаходиться резерв особового складу ДСНС.

Атака дрона на ЧАЕС

Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 14 лютого, російська армія завдала чергового дронового удару по території України. Тоді під атакою опинився саркофаг на ЧАЕС, у який поцілив безпілотник, оснащений фугасною бойовою частиною. Дрон не було виявлено радарами через малу висоту польоту - до 85 метрів.

За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Раніше повідомлялось, що на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі. Там триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.