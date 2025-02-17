ДАЗВ про ситуацію на ЧАЕС: роботи з гасіння призупинено, триває моніторинг дроном

Станом на 7 ранку, 17 лютого, роботи з гасіння пожежі на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) призупинено. Триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Дізнатись дані радіаційного фону в Україні можна за посиланням на ресурс "Екозагроза" Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику та в цілому на станції не зафіксовано, а виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено.

До робіт наразі залучені шість працівників й дві одиниці техніки Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що відкритих осередків тління мембрани не спостерігається.

Удар дрона по ЧАЕС

14 лютого російські терористи вдарили дроном по укриттю ЧАЕС. Безпілотник був із фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, у зв'язку з чим його не зафіксували радари.

Як розповів голова ДАЗВ Григорій Іщенко, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби він влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Крім того, не виключалася ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС.

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