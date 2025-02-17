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ДАЗВ про ситуацію на ЧАЕС: роботи з гасіння призупинено, триває моніторинг дроном

Понеділок 17 лютого 2025 10:20
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ДАЗВ про ситуацію на ЧАЕС: роботи з гасіння призупинено, триває моніторинг дроном Фото: наслідки удару дрона по ЧАЕС (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на 7 ранку, 17 лютого, роботи з гасіння пожежі на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) призупинено. Триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Зазначається, що відкритих осередків тління мембрани не спостерігається.

До робіт наразі залучені шість працівників й дві одиниці техніки Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику та в цілому на станції не зафіксовано, а виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено.

Дізнатись дані радіаційного фону в Україні можна за посиланням на ресурс "Екозагроза" Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Удар дрона по ЧАЕС

14 лютого російські терористи вдарили дроном по укриттю ЧАЕС. Безпілотник був із фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, у зв'язку з чим його не зафіксували радари.

Як розповів голова ДАЗВ Григорій Іщенко, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби він влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Крім того, не виключалася ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС.

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