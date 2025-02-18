Кабмін спрямовує більше 1,5 млрд гривень на підтримку укриття ЧАЕС, - Шмигаль

Нещодавно Росія вкотре вдалась до тероризму проти атомних об'єктів України. Кабінет міністрів виділяє понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання уряду .

Він відзначив, що уряд також ухвалює рішення, яке дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики, які частково підуть на енергоефективну відбудову.

"Сьогодні Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком", - заявив Шмигаль.

Як відзначив прем'єр, удар дроном по укриттю ЧАЕС був спробою країни-терориста Росії залякати Україну, Європу та світ.

Водночас ворог продовжує обстріли газовидобувних та газорозподільчих потужностей. Уряд робить усе можливе, щоб газового ресурсу вистачило для проходження опалювального сезону.

"Завдяки ефективній роботі енергетиків теплопостачання в місті відновлене, температура в домівках мешканців поступово повертається до норми", - додав він.

У Миколаєві терористи завдали удару по теплоелектроцентралі , що створило загрозу для десятків тисяч людей.

За словами Шмигаля, під час засідання Кабміну на порядку денному було питання енергетики, яку систематично атакує Росія.

Удар по ЧАЕС

14 лютого Росія атакувала укриття ЧАЕС. Безпілотник був обладнаний фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, через що його не зафіксували радари.

За словами голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорія Іщенка, наслідки удару могли б бути катастрофічними, якби дрон вдарив 15 метрів убік від місця ураження.

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